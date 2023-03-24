Армения готова открыть все коммуникационные связи с Азербайджаном.

Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью египетскому ресурсу AlQahera News.

«Существуют отдельные направления переговоров: первое — открытие всех транспортных коммуникаций в регионе, второе — делимитация и безопасность границ, третье — договор об установлении мирных отношений между Арменией и Азербайджаном», — сказал он.

В контексте мирного договора глава МИД Армении отметил, что с декабря 2022 года стороны обменялись рядом предложений по проекту этого документа, стремясь продвинуться вперед в процессе поиска справедливых решений по ключевым вопросам.