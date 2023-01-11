Азербайджан продолжает успешно усиливать свою позиции на международной арене, позиционируя себя как страна-победитель, в одиночку восстановившая свою территориальную целостность. Возросшее геополитическое и геоэкономическое значение страны в свете продолжающегося российско-украинского конфликта позволяет Азербайджану продвигать свою программу будущих действий. Об этом более подробно рассказал в интервью азербайджанским СМИ президент Ильхам Алиев.

Безусловно, в первую очередь в заявлениях Алиева главное место заняла тема нормализации армяно-азербайджанских отношений и попытки иностранного вмешательства в этот процесс.

Так, подведя двухлетние итоги после завершения Второй Карабахской войны, президент Азербайджана заявил, что итоги войны приняты миром. «Правота Азербайджана еще раз подтвердилась, и нам необходимо еще более упрочить ситуацию, сложившуюся в конце войны, то есть еще больше укрепить наши позиции. За последние два года нам удалось добиться того, чего мы хотели, как в плоскости международных отношений, так и внутри страны», — подчеркнул он.

При этом Алиев отметил, что политическая элита мира хорошо понимает, какой ценой Азербайджан добился этой победы, на какие риски пошла страна, против каких сил боролась и борется сегодня.

Выступление президента отличалось точной конкретикой. Он в открытую назвал конкретных адресатов своих заявлений. В первую очередь его месседжи адресованы руководству Армении, которое всеми правдами и неправдами саботирует переговорный процесс. Ильхам Алиев дал Армении последний шанс.

«Мы так можем жить долго, не будет мирного договора, ну и не надо. Ну а что будет потом? Потом будет видно. Так что, думаю, что они (руководство Армении – ред.) услышат мои месседжи, и сделают правильный вывод.

Я опять же не хочу показаться в данном случае оказывающим давление и ни в коем случае никогда ни в каких обстоятельствах не выказывал какого-то неуважения даже к тому, кто уважения не заслуживает. Но просто вынужден довести еще раз. Потому что этот год будет, я думаю, последним шансом. Потому что потом уже 2024-й, потом заканчивается миротворческая миссия России в 2025-м году. Они же должны думать чуть-чуть дальше своего носа», — заявил глава государства, предупреждая армянскую сторону.

Комментируя отказ Армении в вопросе делимитации границы с Азербайджаном, президент четко обозначил свою позицию. «Не хотят делимитацию — ну и не надо. Значит, граница будет проходить там, где мы посчитаем нужным. Но я вынужден уже прибегать к таким терминам. Граница не делимитирована, кто сказал, что она там проходит, а не тут. Я считаю, что она здесь проходит. У меня есть основания для этого – исторические, картографические. Поэтому это в их интересах (Армении – ред.) больше, чем в наших», — сказал глава государства.

Этими словами Алиев предельно ясно дает понять, что Азербайджан имеет полное право диктовать Армении свои условия. Как показывают события, вместо налаживания контактов с Азербайджаном для заключения мирного договора, Армения стремится заручится поддержкой Запада, в первую очередь Франции.

Касаясь позиции Франции в вопросе армяно-азербайджанского урегулирования, президент Азербайджана подчеркнул, что нынешняя ситуация – это дело рук французского правительства.

«Надеюсь, что в будущем во Франции сформируется такое правительство, которое будет дорожить отношением с Азербайджаном, потому что в нашей политике мы всегда сотрудничали с ними только с дружеским намерением», — заявил Алиев.

Фактически в своих заявлениях президент Азербайджана диктует свои условия несговорчивой Армении и озвучивает свой дальнейший приговор. Раз Ереван отказывается от своих же обязательств, то зачем же Баку должен сидеть сложа руки? В частности, в вопросе открытия Зангезурского коридора.

Говоря об этом, глава государства отметил, что Зангезурский коридор является для Баку не только экономическим и транспортным, но и стратегическим проектом, естественным правом Азербайджана. Сегодня Армения пытается уклониться от открытия Зангезурского коридора, фактически уже более двух лет не выполняет взятых на себя обязательств, исходящих из положений Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020-го года, подписанного главами Азербайджана, России и Армении. «Но это не остановит нас. То есть для нас это – стратегический проект, и не только для нас, но и для нескольких соседних стран и для большой географии», — подчеркнул Алиев.

Слова президента Азербайджана отталкиваются от сложившейся реальности. Армения не в том состоянии, чтобы отказаться от взятых на себя обязательств. Единственным выходом из ситуации для Еревана является подписание мирного договора, который снимет все территориальные претензии Армении к Азербайджану. Независимый Азербайджан с мощной экономикой и армией, протягивающий руку для долгожданного мира и наступления эры стабильности на Южном Кавказе, дает Армении уникальный шанс для построения добрососедских отношений на основе взаимоуважения.

Президент Азербайджана демонстрирует возросшие возможности страны не только на словах, но и конкретными шагами по реализации крупнейших региональных инициатив, имеющих важное значение для мировых игроков. Ничтожные усилия Армении по торпедированию этих процессов не изменят ситуацию в корне. Армении предстоит сделать выбор, от которого зависит не только ее дальнейшая судьба, но и отношение к ней мировых игроков. Судя по словам Ильхама Алиева, 2023-й год станет последним шансом для этого.