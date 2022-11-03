Украинская армия исчерпала наступательный потенциал для операций вроде Харьковской. Об этом заявил внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью «LatyninaTV».

«Мы подисчерпали наступательный потенциал, потому что мы его сами не производим, поставляется все Западом. Мы потратили это на то, чтобы забрать север Херсонской области и на Харьковскую операцию, ну, и на отбитие вот этих всех залихватских набегов в Бахмут», — сказал он.

По словам Алексея Арестовича, у ВСУ нет запасов западного вооружения, чтобы в ближайшее время провести масштабное контрнаступление еще раз. Нужно время, чтобы накопить ресурсы. Однако когда они будут накоплены, прорывы могут быть поглубже, ярче и быстрее, чем на Харьковском направлении, отметил советник.