Конструкция Антоновского моста оказалась более прочной, чем Крымского, поскольку он не обрушился даже после более 100 попаданий из HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире «Фейгин Live».

«Антоновский мост показывает себя в этом смысле более крепкой и солидной конструкцией нежели Крымский мост, послабее он явно. В Антоновский прилетело штук 120-140 HIMARS и до сих пор там легковые машины осторожно прокрадываются», — заявил Арестович.