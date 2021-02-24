Арестованный участник Отечественной войны отпущен под домашний арест

В некоторых СМИ распространена ложная информация о необоснованном привлечении к уголовной ответственности и аресте участника Отечественной войны Зии Кязимова.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в связи с тем, что на основании материалов, собранных в ходе расследования уголовного дела, были выявлены основания для подозрения в том, что З.Кязимов совершил преступления по конкретным эпизодам, он был привлечен к ответственности в качестве обвинения, ему было предъявлено соответствующее обвинение, и он был арестован решением суда.

На основании ходатайства защитника, сегодня решением Бакинского военного суда избранная в отношении З.Кязимова мера пресечения в виде ареста была заменена домашним арестом.

В рамках полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела будет принято законное решение.