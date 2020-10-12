Арестован Кямиль Зейналлы, Надиру Гафарзаде сделано предупреждение

В ходе проведенных расследований было выявлено, что жители города Баку Надир Гафарзаде, Кямиль Зейналлы и другие лица распростанили фото и видеокадры, распространение которых в интернете, а также информационно-телекоммуникационной сети запрещено.

Как сообщили АПА в Генпрокуратуре, в прокуратуре Физулинского района начато производство по делу в отношении К.Зейналлы в соответствии со статьями 388-1.1 и 517-2.6 Кодекса об административных проступках АР, собранные материалы направлены в районный суд на рассмотрение.

Решением суда Физулинского района в отношении К.Зейналлы избрана мера пресечения в виде административного ареста сроком на 10 дней.

В связи с вышеуказанными Надир Гафарзаде был приглашен в Генеральную прокуратуру, ему было объявлено предупреждение о принятии в его отношении предусмотренных законодательством серьезных мер, в том числе уголовной ответственности, в случае продолжения распространения противоречащей требованиям закона АР «О прокуратуре» информации.

В то же время были проведены профилактические беседы и просветительская работа с другими лицами, допустившими такие действия.