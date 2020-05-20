Арестован еще один офицер Госпогранслужбы

Бакинский военный суд избрал в отношении полковника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Арифа Абдуллаева меру пресечения в виде ареста.

Как передает Yeni Sabah, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

Напомним, 13 мая в результате совместных оперативно-следственных мероприятий Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры были пресечены незаконные действия должностных лиц береговой охраны Госпогранслужбы.

15 мая решением Бакинского военного суда были арестованы замначальника ГПС генерал-лейтенант Афган Нагиев, офицеры Эльчин Велиев, Музаффар Намазов, Немат Панахов, Сакит Мурадов и Халис Гулиев.