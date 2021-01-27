Араз Гумбатлы: Dilimizin Özülü Daş — поворотный момент в моей карьере

В Сети набирает популярность новый трек популярного музыканта Араза Гумбатлы —

Dilimizin Özülü Daş.

Как сообщает #, данная композиция является саундтреком к сериалу Anamın kitabı, снятому по мотивам одноименной драмы Джалила Мамедкулизаде.

Режиссерами сериала являются Хайям Абдуллаев и Эльмаддин Алиев.

Сериал, состоявший из 12-ти серий, представлен на телеканале в эфире Общественного телевидения (İTV).

«Идею записать саундтрек мне предложил режиссер Хайям Абдуллаев. Он показал мне свое стихотворение Dilimizin Özülü Daş, повествующее о значимости азербайджанского языка в нашей жизни. Идея сериала мне понравилась, и я с энтузиазмом взялся за роль композитора.

Придя домой, просматривая стихотворение я начал наигрывать на гитаре мелодию, которая легла в основу песни Dilimizin Özülü Daş», — рассказывает Гумбатлы в интервью #.

Он признался, что писал музыку на одном дыхании:

«Мой голос звучал так гармонично, что я захотел писать новые песни на родном языке.

Я думаю Dilimizin Özülü Daş это поворотный момент в моей карьере. Я пробую новые звучания и рад, что поиск еще идет», — заключил певец и композитор.

Поклонники артиста с большим энтузиазмом принялись обсуждать новый трек. «Гениальная композиция и великолепное исполнение», — написали многие комментаторы.

Посмотреть клип Dilimizin Özülü Daş можно тут: