Глава МИД Армении Арарат Мирзоян собирается вновь принять участие в дипломатическом форуме в Анталии.

Как передает Sputnik Армения, об этом Мирзоян заявил на правительственном часе в парламенте.

Он отметил, что также планирует провести встречу с турецким коллегой.

«Я получил от министра иностранных дел Турции приглашение участвовать в дипломатическом форуме в Анталии и в этом году, и собираюсь принять в нем участие. Судя по всему, там состоится и встреча», — заявил Мирзоян, имея в виду встречу с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушошлу.

Напомним, что глава МИД Армении 12 марта 2022 года впервые принял участие в форуме в Анталии. На полях состоялась встреча с турецким министром Чавушоглу.