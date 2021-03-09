Арам Габрелянов в поисках мужчины

О чем пишут в социальных сетях мужчины из разных стран мира 8 марта? Правильно, больше всего постов посвящено дорогим нашим женщинам. Мы осыпаем их комплиментами, желаем всего наилучшего. О ком решил написать в Международный женский день российский медиа-провокатор армянского происхождения Арам Габрелянов? О мужчине. О том, к которому давно уже неровно дышит. Которому посвятил множество постов.

Кто же тот мужчина, который будоражит воображение Арама Ашотовича, лишая его сна и покоя? Это премьер-министр РА Никол Пашинян. Вспоминая образ Воваевича, его поступки и речи довольно давно уже рукоблудит, истекая мыслью по клавиатуре Габрелянов. Пашинян давно превратился для него в музу. Вот у Сальвадора Дали музой была Гала, в реальности Елена Дьяконова, а у Арама музой стал Никол. Правда, в данном случае, вроде бы, тут зарекаться не стоит, взаимности нет.

Что, вполне возможно, сильно огорчает Ашотовича. Настолько сильно, что на 8 марта решил он публично поинтересоваться — а мужчина ли вообще Пашинян? Правда, в размышления на столь интимную тему он решил заочно подключить свою покойную бабушку. В этом плане Габрелянов очень похож на небезызвестную Маргариту Симоньян. Они оба, Арам и Марго, армяне. Оба имеют отношение к СМИ. И оба же приплетают покойных бабушек к месту и не к месту.

У Симоньян, правда, бабушка была более «героическая». Утверждают, что она «каким-то чудом спаслась от турков», когда те, по версии армян, совершали «геноцид». О том, что никакого «геноцида» в реальности не было свидетельствуют слишком многие историки того времени и современности. Но, Марго важно иметь «в рукаве» некий «козырь».

В его роли, выбивая у неосведомленного зрителя скупую слезу, выступает рассказ об ушедшей в мир иной бабуле. Ее Марго называет «ненега». И вот эта самая «ненега», уже покинув наш бренный мир, как-то умудряется подкидывать Симоньян рассказы. В том числе и о том, какими были турки. Надо полагать, «ненега» успела изучить данный вопрос основательно.

Изучала многих мужчин и покойная бабушка Арама. Она даже объяснила будущему рукоблуду от журналистики, как отличить настоящего мужчину от ненастоящего. Многое про внука, видно, она сразу поняла. И вот, долго державшийся Ашотович, наконец, решил поделиться со всеми этим сокровенным знанием. Принципов определения реального представителя сильного пола от всего лишь выдающего себя за него, оказалось всего пять.

Мужчина обязан содержать свою семью и защищать свой дом, свою землю. Мужчина обязан хранить свою честь, гордость. Мужчина обязан себя вести достойно и серьезно, много не разговаривать. Мужчина обязан держать слово, которое дал. Мужчина должен объяснить жене ее место. Последнее утверждение попахивает сексизмом. Но в целом, Габрелянов, в свойственной многим армянам манере, пытается многозначительно изображать из себя носителя каких-то таинственных и глубинных знаний, в реальности произнося банальщину.

Покойная бабушка, судя по всему, элементарно обманула внука. Она выдала за нечто, являющееся плодом ее глубинных и тщательных исследований, принципы, которыми руководствуются многие мужчины в самых разных странах мира. С таким же «успехом», Габрелянов мог бы рассказать о том, что утро приходит на смену ночи потому, что об этом ему рассказала бабушка.

Впрочем, это еще не все. Перечитайте характеристики настоящего мужчины и вспомните выкрутасы самого Арама Ашотовича. Когда и где он вел себя достойно? Он с упоением выполняет функцию козла-провокатора. Давно выполняет. В том числе и в ходе нынешней 44-дневной войны грешил тем же. Он обещал армянским оккупантам победу, он призывал их воевать до последнего солдата. А сам? А сам он не воевал. И дети его тоже. Они и вовсе в США околачиваются. Так что, как-то плохо усвоил бабушкины уроки Арам. И языком он метет, как метлой машет, хотя бабуля советовала говорить мало.

Впрочем, даже не это смущает больше всего. Перечислив все заветы бабули, которыми он сам не руководствуется, Габрелянов решил, что «доказал» несоответствие премьер-министра РА Пашиняна высокого звания настоящего мужчины. Не мужчина — значит женщина? А может, Арам хочет сказать, что Никол является латентным гомосексуалистом? Так пусть Арам более четко формулирует свои мысли.

Ведь много непонятного остается. Может, к примеру, он советует Пашиняну сменить пол, последовав примеру отчима Ким Кардашьян. Тот ведь был некогда мужчиной по имени Крис Дженнер, а теперь это Кейтлин Дженер. Кардинально измениться Дженер решил в 60 лет. Так что, у Пашиняна еще есть время, если что. Правда, скорее всего, он оставит все как есть, ибо работа языком Арама Ашотовича, как и советы его покойной бабушки, вряд ли могут быть побудительным мотивом для армянского премьера.

При этом, Габрелянов заставил-таки задуматься над одним, простым и вытекающим из его умозаключений, вопросом. Если Пашинян не соответствует званию мужчины, то значит ли это, что ровно все то же самое можно сказать про всех, кто шел за ним в 2018 году во время «революции», кто голосовал за «Мой шаг» на парламентских выборах, кто вышел на недавний митинг в поддержку Воваевича в центре Еревана?

Думаю, они все могли бы дать Габрелянову ответ на интересующий его вопрос, приди он на их очередной митинг. Но в том все и дело, что Арам неспроста гордо носит имя информационного «козла-провокатора». Он привык отскакивать в самый последний момент. Да и оценивать мужское достоинство Пашиняна и его сторонников безопаснее Ашотовичу, сидя в Москве. Жизнь, ведь, и ему хочется прожить так, чтобы не было мучительно, физически больно. А еще лучше- припеваючи и используя покойных предков в качестве оправдания своей глупости и пошлости.