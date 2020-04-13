Арабский принц столкнул Россию и Турцию?

Недавно информационно-аналитический ресурс Middle East Eye писал со ссылкой на свои источники, что перед началом идлибской войны между Турцией и правительственными войсками в Идлибе советник по национальной безопасности ОАЕ Тахнун бен Заид прибыл в Дамаск на переговоры с Асадом.

В статье утверждалось, что наследный принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид (МБЗ) предпринимал энергичные и настойчивые попытки убедить президента Сирии Башара Асада прекратить перемирие с повстанцами, поддерживаемыми Турцией, в провинции Идлиб. Президент Сирии Башар Асад взамен запросил оказания финансовой поддержки. Асад сказал, что Иран прекратил платить, потому что у них нет возможностей, а русские все равно не платят. Поэтому Асад потребовал 5 миллиардов долларов в качестве прямой поддержки Сирии. Они договорились о 3 миллиардах долларов, при этом 1 миллиард долларов должен был быть выплачен до конца марта.

«Кроме попыток втянуть Эрдогана в непопулярную войну в Сирии МБЗ также хотел ограничить ресурсы турецкой армии и отвлечь Эрдогана от успешной защиты Триполи от войск Халифы Хафтара в Ливии, куда Анкара недавно направила помощь в интересах признанного ООН правительства национального согласия (ПНС)», — говорится в статье.

Комментируя данную статью # эксперт по Ближнему Востоку Кирилл Семенов, предположил, что если верить данной инсайдерской информации, ОАЭ хотели использовать Асада и спровоцировали идлибский кризис, чтобы отвлечь Турцию от процессов, которые развиваются в Ливии. Асад должен был заставить Анкару заниматься проблемами Идлиба, а не Ливией.

«Для эмиратов главная проблема заключается во вмешательстве Турции в дела арабского мира, что, с их точки зрения, опасно и пагубно для арабов. Но на самом деле они в этом усматривают угрозу собственным интересам. Ведь ОАЭ желают стать ведущей силой арабского мира, и для этого у них есть и ресурсы, и желание. При этом они ведут за собой и Саудовскую Аравию. Поэтому Турция для них конкурент и для них было бы идеально убрать Турцию с карты Ближнего Востока как геополитического игрока», — сказал он.

По его словам, России все это было не нужно, поэтому узнав о таких планах, Москва начала давить на Асада. «Получается, что на эмиратские деньги Асад втянул Россию в новый конфликт с Турцией, хотя Москве в этих условиях такой конфликт не нужен был. Поэтому уже после переговоров с Эрдоганом Путин отправил Шойгу в Дамаск, где было озвучено, что Россия не будет участвовать ни в какой новой операции», — пояснил аналитик.

Комментируя мнение некоторых экспертов, что Турция проиграла противостояние в Идлибе, аналитик задался вопросом: «Ну как можно считать, что Турция проиграла это противостояние, если в Идлибе сейчас находятся турецкие войска?»

По его словам, до конфликта турецких военных в Идлибе было значительно меньше, и после перемирия они не оставили свои позиции и не ушли.

«Поэтому тут о каком-то поражении Турции и речь не может идти. Что же касается наблюдательных пунктов, то их Турция потеряла еще в мае месяце прошлого года, причем она активно не боролась за их возвращение. Анкара говорила об этом лишь на переговорах, когда Россия готова была оставить Турции всего 10-километровую приграничную полосу. Если учесть, что данное предложение России так и осталось на словах, то можно утверждать, что проиграла Москва, поскольку не смогла взять под свой контроль Идлиб», — сказал он.