Apple выпустит 32-ядерный процессор

В 2021 году Apple выпустит серию новых процессоров для своих компьютеров. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Lenta.ru.

Согласно отчету агентства, в начале 2022 года компания выпустит профессиональный компьютер Mac Pro на базе нового 32-ядерного процессора собственного производства. Соответствующий чип планируют анонсировать в конце 2021 года. Также инженеры Apple работают над созданием процессоров с 16 и 32 ядрами, которые будут предназначены для MacBook Pro. Представленные в ноябре компьютеры имеют чип M1, который получил четыре высокопроизводительных и четыре высокоэффективных ядра.

Сообщается, что процессоры на 16 и 32 ядра в настоящий момент тестируются. Помимо улучшения собственных чипов Apple намерена выпустить графический процессор с большим количество ядер — 16, 32 и 128. В зависимости от скорости налаживания производства новые чипы с интегрированными в них графическими процессорами могут представить в конце 2021 года или начале 2022 года. Используемый в актуальных компьютерах графический процессор M1 имеет восемь ядер.