Американская компания Apple призвала лондонский суд заблокировать иск с выплатой штрафа в размере $2 млрд по обвинению в сокрытии дефектных аккумуляторов в миллионах экземпляров смартфонов iPhone путем замедления их работы на программном уровне. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что технологический гигант из Купертино столкнулся с судебным иском, поданным общественным активистом по защите прав потребителей Джастином Гутманном от имени пользователей iPhone в Великобритании.

Адвокаты Гутмана утверждали в судебных документах, что Apple скрывала проблемы с батареями в некоторых моделях смартфонов и «тайно» устанавливала приложение для управления питанием аккумулятора. Система ограничивала производительность гаджета, одновременно продляя срок службы батареи.

Представитель Apple заявил, что судебный иск «необоснован». Компания из Купертино категорически отрицает, что батареи моделей iPhone были неисправны, за исключением небольшого количества моделей iPhone 6s, для которых она предложила бесплатную замену аккумулятора.

Компания также указала на то, что ее обновление управления питанием, представленное в 2017 году для управления старыми батареями или низким уровнем заряда, снизило производительность iPhone 6 в среднем только на 10%.

Адвокат Apple Дэвид Вольфсон привел аргумент в пользу отмены иска. По его словам формулировка, что «не все батареи могут обеспечить пиковую мощность, требуемую при любых обстоятельствах и в любое время» характерна для всех устройств с батарейным питанием.