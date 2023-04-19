Технологические гиганты, такие как Apple, Microsoft, Amazon и другие, которые составляют Совет индустрии информационных технологий, выразили свое несогласие с намерением США запретить TikTok. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Техногиганты призывают пересмотреть законопроект, который дает право министру торговли США блокировать любые технологии и приложения из Китая и России.

Крупные технологические компании опасаются, что в случае его принятия закон может затронуть их бизнес, поскольку многие из их систем используют китайские технологии в какой-то степени.

По словам источников, компании могут стать объектом проверок Агентства национальной безопасности США даже за малейшее применение китайского оборудования или программного кода.