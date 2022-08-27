Американская компания Apple планирует отказаться от использования ресурсов Земли и внедрить в свое производство только переработанные отходы и экологически чистое сырье, сообщает Gizchina.com.

Об этом заявил генеральный директор корпорации Тим Кук. По его словам, так компания к 2030 году намерена достичь углеродной нейтральности в поставках и создании новых товаров.

Сейчас при производстве iPhone 12 перерабатывается 98% редкоземельных элементов. Кроме того, в рамках заботы об окружающей среде Apple отказалась от зарядных устройств в новых комплектациях своих смартфонов.