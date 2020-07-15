Аппарат Милли Меджлиса распространил заявление в связи со вчерашними событиями.

Как сообщает #, в заявлении ММ говорится, что часть участников шествия, собравшихся вчера вечером перед Аллеей шехидов и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики с целью поддержки военнослужащих, сражающихся в боях на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, ночью незаконно проникли в административное здание парламента.

Участники шествия, собравшиеся на первом этаже Милли Меджлиса, повредили имущество и инвентарь парламента.

Сотрудники полиции, охраняющие порядок, призвали участников шествия покинуть здание, и они были выведены из здания Милли Меджлиса.

После того, как полиция вывела участников шествия из административного здания Милли Меджлиса, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова ознакомилась с ситуацией на месте.

Как Милли Меджлис Азербайджанской Республики выражаем наше уважение и чувствительное отношение к шествию с целью поддержки нашего народа, государства, армии. Мы решительно осуждаем шаги некоторых провокаторов, направленные на разрушение и нанесение ущерба, в то время как наши граждане, объединившись ради одной цели, провели марш в поддержку армии. Незаконное проникновение в здание Верховного законодательного органа государства и осуществление там разрушений в эти трудные дни — неуважение к святому духу шехидов и категорически недопустимо. Сегодня, когда идут бои на Товузском направлении армяно-азербайджанской границы, когда все как один демонстрируют единство, мы отмечаем важность проявлений особой чувствительности и осторожного поведения.

Как Милли Меджлис Азербайджанской Республики, мы заявляем, что несем ответственность перед нашим народом, государством, армией, памятью ставшими шехидами в боях военных и гражданского населения», — говорится в заявлении.