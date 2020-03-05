«Апокалиптические прогнозы конца мировой экономики преувеличены»

Процессы в мировой экономике, сопряженные со вспышкой новой пневмонии, являются следствием глобальных изменений и смены технологического лидерства США, считает доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов.

«В этой связи складывается непростая ситуация, обусловленная масштабной пропагандой вокруг упомянутой тематики и накладывающая свой отпечаток на глобальную экономику, — сказал Мамедов. — С самого начала именно пропагандистская составляющая играла даже более весомую роль, нежели реальные факторы и последствия эпидемии».

Сложность происходящего заключается в том, что проблема обрела широкие масштабы в Китае — стране, играющей роль локомотива в мировой экономике на протяжении трех десятков лет. При этом уже имеются актуальные исследования, что если темпы прироста второй по величине экономики мира опустятся ниже 8%, неизбежны процессы стагнации и отрицательной динамики в глобальной системе хозяйствования. То, что события в Поднебесной имеют серьезное влияние на мировую экономику, не вызывает вопросов, говорит ученый:

«В большей степени они связаны именно с той пропагандистской машиной, которая развернута вокруг проблемы. Это дает серьезные основания полагать, что данный процесс является частью той информационной и торговой войны, которая на сегодняшний день разворачивается в мировой экономике и является производной проблем самой системы мировых экономических взаимоотношений. В целом же не вызывает сомнений тот факт, что происходящие процессы связаны со сменой технологических укладов, поскольку мировая экономика развивается по длинным технологическим волнам и мы сегодня живем в период перехода от одного технологического уклада к другому».

Такие периоды в мировой истории обычно сопровождаются сложными процессами. При этом в век информационных технологий они приобретают качественно иную структуру, выходя на новый уровень:

«Влияние коронавируса на мировую экономику не вызывает вопросов, однако апокалиптические прогнозы о ее конце, конечно же, преувеличены. Думаю, этот процесс будет носить временный характер и постепенно со спадом динамики распространения вируса, появлением позитивных новостей о соответствующих фармакологических препаратах для лечения болезни, ажиотаж пойдет на спад, а за ним пройдут и кризисные явления в мировой экономике».

Однако более сложным моментом являются, на взгляд профессора, сформировавшиеся независимо от текущего кризиса глубинные проблемы. Ситуация вокруг коронавируса может играть роль некоего катализатора, не играя ведущей роли. Ученый полагает, что в ближайшие годы начнутся весьма интересные структурные преобразования, связанные с моментами смены технологического лидерства и вместе с тем отрасли и сферы, составляющие ядро нового технологического уклада, подвергнутся взрывному росту. А страны, попавшие на эту волну, проявят хорошую динамику макроэкономического роста.

На это указывает экономическая динамика последних лет в Поднебесной, свидетельствующая об эффективности макроэкономического управления в этой стране. Касаясь перспектив дальнейшего развития таких сценариев, ученый отметил, что торговые войны и процессы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза, взаимосвязаны и продолжат влиять на глобальную систему хозяйствования в перспективе:

«США фактически развязали агрессивную внешнеэкономическую политику с тем, чтобы удержать ведущие позиции. Стоит признать, что действующая американская администрация, с точки зрения эффективности менеджмента, отличается в лучшую сторону от прежней. При этом наблюдается позитивная динамика по основным макроэкономическим индикаторам в США, достигнутая благодаря мерам протекционизма, защиты внутреннего американского рынка, поддержки местных производителей.

Немалые результаты достигнуты налоговыми реформами, которые затеяла и реализует администрация Дональда Трампа, а также являются результатом давления администрации президента на Федеральную резервную систему для смягчения денежно-кредитной политики. Фактически американская администрация навязывает новые торговые взаимоотношения с КНР, Великобританией, другими странами. Все это дает результаты, которые связаны с перераспределением имеющегося дохода».

Однако все это не дает возможности США выйти на опережающую траекторию роста, наблюдается лишь перераспределение имеющегося дохода в пользу американской экономики, а качественного рывка не видно. По словам профессора, американская модель управления экономикой, основанная на приоритете доллара, финансового сектора изживает себя с точки зрения эффективности. Поэтому на сегодняшний день истеблишмент стоит перед серьезным выбором — продолжать ли протекционистскую политику, политику финансовой глобализации, которая вредит не только всей мировой экономике, приводя к серьезным диспропорциям, но и самим Штатам?