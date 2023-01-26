Бакинский апелляционный суд (БАС) 25 января рассмотрел жалобу лидера партии «Граждане и развитие» (ПГР) Али Алиева на осуждение его к лишению свободы сроком на 3,5 года, сообщает «Туран».

Напомним, что 22 ноября Сабунчинский районный суд приговорил Алиева к указанному сроку, признав виновным по ст. 127.2.3 УК (умышленное нанесение вреда здоровью из хулиганских побуждений). В частности, ему вменили избиение сокамерника.

Алиев отвергает обвинения, утверждая, что против него была совершена провокация, чтобы продлить тюремное наказание. «Это уже четвертое уголовное дело против меня в этом году и все они сфабрикованы с целью наказания из-за политической деятельности», — сказал Алиев.

Он отказался участвовать на рассмотрении апелляционной жалобы, выразив не доверие объективности суда.

Как сообщил адвокат Тогрул Бабаев, апелляционная жалоба была отклонена и приговор был оставлен в силе.

*Напомним, что 13 января 2022 года Ясамальский районный суд приговорил Али Алиева к пяти месяцам лишения свободы по обвинению в клевете.

Жалобу в порядке частного уголовного обвинения против него была подана полковником-лейтенантом пограничной службы Эмилем Джафаровым. Аналогичную жалобу против Алиева подал и другой офицер погранслужбы Рамин Адилов. По этой жалобе Алиев получил еще один месяц тюремного срока.

Они оба — выжившие в крушении вертолета Ми-17 30 ноября в Хызынском районе. Причиной иска стало интервью Алиева Youtube-каналу от 9 декабря 2021 года. Алиев предположил, что вертолет мог потерпеть катастрофу в результате внешнего воздействия, поэтому атака на вертолет должна рассматриваться, как атака на границы Азербайджана.

Алиев не исключил, что за провокацией может стоять Россия, которая давно добивается взятия под охрану границы Азербайджана.

Впоследствии срок наказания Алиева был увеличен до 1 года лишения свободы по иску бывшего функционера правящей партии «Ени Азербайджан» Рамиза Геюшева. В августе против Алиева было заведено указанное четвертое уголовное дело.