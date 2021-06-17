В Анталье 18 июня начнет свою работу Дипломатический форум, на котором будут обсуждены наиболее важные региональные и глобальные вопросы мировой повестки дня.

Глобальным информационным партнером Форума выступает агентство «Анадолу».

Дипломатический форум пройдет 18-20 июня в Конгресс-центре Nest в Анталье под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Модератором форума выступит министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. В форуме примут участие главы государств и правительств 10 стран, главы МИД 42 стран, три бывших главы государств и правительств, представители международных структур, высокопоставленные чиновники, бизнесмены, общественные деятели и ученые из разных стран.

Тема форума «Инновационная дипломатия: новая эра, новые подходы».

Будут обсуждены региональные и международные вопросы

Дипломатический форум в Анталье, который организуется ежегодно, нацелен на создание диалоговой площадки, на которую ссылаются в области дипломатии.

В рамках форума состоятся 17 сессий по региональным, глобальным и тематическим вопросам и одна панельная дискуссия на тему «Региональная конференция для Восточного Средиземноморья».

Темы обсуждений:

«Глобальное управление: новые подходы к глобальным решениям»;

«Новая эпоха в трансатлантических отношениях»;

«Как укрепить региональную солидарность в свете извлеченных уроков?»;

«Партнерские отношения с Африкой и взаимные выгоды»;

«Информационное загрязнение и fake news в виртуальном мире»;

«Южный Кавказ: новые возможности для регионального мира и сотрудничества»;

«Региональное сотрудничество в Азии»;

«Гуманитарный подход к беженцам и мигрантам»;

«Ближний Восток и Северная Африка: на пути к устойчивой повестке»;

«Вклад женщин в поиск мира»;

«Борьба с экстремизмом и дискриминацией»;

«Деловой мир и экономическая дипломатия»;

«Нарастающая угроза терроризма»;

«Энергетика: какое будущее нас ждет?»;

«Общий взгляд соседей: будущее Европы»;

«Как повысить эффективность региональных организаций?»;

«Молодежный форум».