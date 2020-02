Аншлаг по — американски: публика стоя аплодировала EMINу

На днях завершился долгожданный тур EMIN’а в Америке. Артист посетил с концертами Канаду – Торонто и США – Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес, сообщили # в пресс-службе народного артиста Азербайджана.

Америка встретила музыканта не только полными залами, но и очень теплой атмосферой. В каждом городе публика бурно реагировала на хиты артиста Got me Good, Boomeran, Still, «Я лучше всех живу», «Нежная», а также новые песни «Девочка моя» и Spare My Heart.

Первый концерт прошел в Торонто, где EMIN и его бенд побывали впервые.

Далее в Нью-Йорке концерт прошел в легендарном зале Town Hall недалеко от Times Square, где когда-то состоялся дебют певицы Уитни Хьюстон (Whitney Houston).

На концерт в городе, где прошли студенческие годы Эмина, приехала мама и сестра, а также супруга Алена.

Тур продолжился в Чикаго, где самым запоминающимся моментом стала реакция зрителей на песню «Синяя Вечность» Муслима Магомаева, которую с первых секунд публика встречала стоя, а после последней песни никак не хотела отпускать артиста со сцены.

Последний концерт артиста прошел в Лос-Анджелесе, Голливуде, где зрители не менее горячо встречали EMIN’а, а среди гостей были замечены: известный предприниматель и инвестор Тэд Фоксман(Ted Foxma n), певица Polina, а также совладелец сети Nobu Мейер Тепер (Meir Te per).

Музыкант признался, что зритель в каждом городе осуществил его самую заветную мечту: быть музыкантом и выступать перед полным залом.

Также в рамках тура EMIN успел пообщаться с американской прессой и дать интервью для телеканала City News Toronto и Daily Mail International.

В марте EMIN продолжает свои гастроли по городам России, а также даст концерты в Республике Беларусь, Узбекистане и Казахстане.