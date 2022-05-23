Motorola подтвердила, что в июле представит первый смартфон с 200-мегапиксельной камерой. Компания заявляет, что новинка станет новым эталоном для работы с изображениями.

При этом Motorola не раскрыла название предстоящей новинки, однако многочисленные утечки в сети указывают на то, что устройство получит название Motorola Frontier.

Инсайдеры отмечают, что смартфон будет оснащен сенсором HP1 от Samsung. Motorola Frontier также получит сверхширокоугольную камеру на 50 Мп и телеобъектив на 12 Мп. Ожидается, что фронтальная камера будет оборудована датчиком на 60 Мп.

Предположительно устройство получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления изображения 144 Гц, а за производительность в новинке будет отвечать новый чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Более подробные характеристики Motorola Frontier на данный момент остаются неизвестными. Презентация смартфона состоится в июле. Точную дату производитель назовет позднее.