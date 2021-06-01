Анкара готова поддержать трехстороннее сотрудничество в форматах Азербайджан-Грузия-Армения или Турция-Азербайджан-Грузия.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Анкаре.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во вторник, 1 июня, прибыл с официальным визитом в Анкару по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Это первый официальный визит Гарибашвили в Турцию после вступления в должность премьер-министра.