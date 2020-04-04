Анкара со скандалом покинула первую онлайн-конференцию НАТО

Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, проводившаяся 3 апреля посредством телеконференции из-за пандемии коронавируса COVID-19, закончилась скандалом – глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу покинул виртуальное мероприятие раньше всех других участников после споров с Грецией из-за мигрантов.

Дипломат напомнил, что между Анкарой и Европейским союзом в 2016 году было заключено соглашение, которое обязало Турцию принять около четырех миллионов беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока, и не позволить им отправиться в Европу. В обмен на это ЕС обещал выделить Турции помощь в размере €6 млрд и предоставить другие преференции, такие как безвизовый режим для граждан Турции. Чавушоглу подчеркнул, что ЕС не выполнил свою часть сделки.

«Мы советуем им подумать о долгосрочной перспективе, потому что это не просто вопрос миграции», — сказал он, потребовав от Европы либерализации визового режима, обновление соглашения о таможенном союзе и усиления борьбы с терроризмом.

После этого он обвинил Грецию в убийстве мигрантов, пытавшихся пересечь общую границу стран. В ответ на это министр иностранных дел Греции Никос Дендиас указал, что претензии Анкары представляют собой специально организованную пропаганду ради политических целей и имеют под собой фейковые новости.

«Греция столкнулась с организованным и беспрецедентным нападением на свою границу и кампанией по дезинформации со стороны Турции. Методы, используемые Турцией, нарушили ценности НАТО. Все союзники имеют право призывать к солидарности НАТО, но только, если они выполняют свои обязательства», — подчеркнул греческий дипломат.

Чавушоглу потребовал дать ему возможность ответить, но генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пресек эту попытку, дабы не способствовать разжиганию скандала в онлайне. Глава МИД Турции же в ответ отключился от конференции.