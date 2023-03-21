Правительство Турции передало компаниям список запрещенных для отправки в Россию товаров, рассказал Reuters глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу.

«Любые товары из этого списка заблокированы для ввоза в Россию независимо от того, в какой стране их произвели», — пояснил он.

Учитывая серьезный настрой западных правительств положить конец транзиту в Россию санкционных товаров, Турция решила избежать конфронтации с ЕС, куда половина турецкого экспорта попадает в рамках единого таможенного союза, заявил Текделиоглу. При этом ограничение не коснулось товаров, произведенных в Турции. Их экспорт в Россию разрешен, добавил он.

Анкара пообещала Европейской комиссии (ЕК) соблюдать санкции против России и не поставлять с 1 марта товары, на которые распространяются санкции ЕС, США или Великобритании, рассказал агентству официальный представитель Евросоюза.

После начала войны в Украине западные страны перекрыли поток в Россию многих товаров, включая полупроводники и передовую электронику. Однако Москве удалось восстановить импорт западной продукции с помощью легализации параллельного импорта — поставки товаров без разрешения правообладателя из третьих стран.

За 2022 год Турция стала одним из лидеров по поставкам товаров в Россию: экспорт в РФ вырос с $5,8 млрд до $9,3 млрд.

США постепенно усиливали давление на Турцию и предлагали перестать поставлять в Россию санкционные товары. За последний год чиновники США как минимум трижды ездили в Анкару, чтобы обсудить санкционную политику. Последний такой визит состоялся в феврале — в Турцию прилетел замминистра финансов США Брайан Нельсон и потребовал положить конец поставкам в Россию товаров, которые попали под санкции, в том числе продукцию военно-промышленного комплекса.

В результате уже в январе объем экспорта из Турции в РФ упал на 20%, до $1,043 млрд. А с марта турецкая таможня перестала оформлять документы на транзит грузов в Россию. Под удар попали каналы параллельного импорта, которые почти год с трудом выстраивали российские компании.

Остановка транзита связана с санкциями, объяснял Bloomberg высокопоставленный турецкий чиновник. (moscowtimes.ru)