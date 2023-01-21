Турецкие власти отменили визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию, который был намечен на 27 января, об этом сообщил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.

«На данный момент визит министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января является бессмысленным. Поэтому мы отменили визит», — цитирует Акара агентство «Анадолу».

Агентство поясняет, что сторонники террористической Рабочей партией Курдистана (РПК) получили разрешение шведской полиции на проведение антитурецкой демонстрации перед посольством страны.

Ранее турецкие власти приняли решение отменить визит спикера парламента Швеции Андреаса Норлена в Турцию из-за акции РПК в Стокгольме.