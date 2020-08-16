Анкара и Вашингтон продолжат консультации по Ливии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что обсудил обстановку в Ливии с госсекретарем США Майком Помпео, информирует Агентство Анадолу.

По его словам, стороны договорились продолжить консультации по ситуации в этой стране на уровне экспертов.

Чавушоглу также прокомментировал высказывания кандидата в президенты США Джо Байдена относительно Турции.

«Мы категорически отвергаем такой подход. Это невежественное заявление, которое игнорирует турецкую нацию», — сказал, в частности, турецкий министр.

Дипломат подчеркнул, что «турецкий народ сам принимает решение о смене правительства, президента». «Никто из Америки не может принимать решение об этом», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

| 2020-08-16T23:04:02+04:00 16 августа 2020, 23:26|12345 (Пока оценок нет)
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