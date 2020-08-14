Ангела Меркель осудила насилие над протестующими в Беларуси

Канцлер ФРГ Ангела Меркель решительно осуждает жестокость и насилие в отношении мирных протестующих в Беларуси. Об этом сообщил в пятницу, 14 августа, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Особую критику Меркель вызвало задержание тысяч участников мирных акций протеста и сообщения о недопустимом обращении с ними. Властям Беларуси следует незамедлительно и без каких-либо условий отпустить задержанных и обеспечить их права на свободу собраний и выражения мнений, подчеркнул Зайберт.

Мирное волеизъявление является правом каждого человека в демократическом государстве, напомнил официальный Берлин. Правительство ФРГ считает неприемлемым отношение белорусских властей к этому праву.

В Беларуси уже пятый день идут акции протеста после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. При этом силовики действуют с беспрецедентной жестокостью. За прошедшие после выборов дни было задержано более 6000 протестующих, два человека погибли. Главный соперник Лукашенко на выборах — Светлана Тихановская — была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву. (DW)