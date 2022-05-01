Голливудская актриса Анджелина Джоли во Львове посетила медучреждение, где лечатся пострадавшие от ракетного удара по Краматорску дети, пообщалась с волонтерами, сиротами в интернатах и ​​эвакуированными на вокзале по собственной инициативе, а не от миссии ООН.

Об этом CBC News сообщил официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш, передает Укринформ.

«Анджелина Джоли уехала в Украину по собственной инициативе, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев не имеет никакого отношения к этому визиту», – сообщил Солтмарш в электронном письме.

Он добавил, что 46-летняя актриса является специальным послом Верховного комиссара ООН по делам беженцев, но не посещала Львов по служебным делам. О том, что Джоли в Украине, он узнал из социальных сетей.

Как сообщал Укринформ, 30 апреля голливудская актриса, режиссер, фотомодель и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила во Львове медучреждение, где лечатся пострадавшие от ракетного удара по Краматорску дети.

Пресс-служба Укрзализныци также проинформировала, что Джоли во Львове посетила вокзальных волонтеров, психологов и врачей, поблагодарила их всех и железнодорожников, и пообщалась с пассажирами эвакуационного поезда из Покровска.

Кроме того, актриса посетила детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых эвакуировали из «горячих» регионов Украины во львовские интернаты.

Анджелина Джоли с начала широкомасштабного российского вторжения выражала поддержку Украине и украинцам, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома.