Актриса Анджелина Джоли покинула свой пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), который она занимала более 20 лет — с 2012 года. Об этом сообщается на сайте УВКБ.

«После более чем 20 лет самоотверженной работы с Агентством ООН по делам беженцев, выступающим за права и защиту насильственно перемещенных лиц по всему миру, Анджелина Джоли уходит от своей роли Специального посланника УВКБ ООН», — говорится в сообщении.

В организации уточнили, что актриса перейдет «к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека», не приводя подробностей.

«Один из самых влиятельных сторонников прав беженцев, Джоли будет продолжать работать над созданием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы», — добавили в УВКБ ООН.

Отмечается, что Джоли работала с УВКБ ООН с 2001 года, осуществив за это время более 60 полевых миссий, в том числе в Йемене и Буркина-Фасо.

В апреле Джоли посетила Львов по собственной инициативе. Голливудскую актрису сняли на камеру в одной из кофеен города. На видео кинозвезда, одетая в серый спортивный костюм, заходит в заведение, дает автограф посетительнице и приветствует остальных, махая им рукой.