Анджей Почобут: Миф об Александре Лукашенко, как о народном президенте, полностью развеян

Уже больше месяца в Беларуси не стихают протесты после президентских выборов, которые прошли в стране 9 августа. Причем, прошли, как это и подтверждают массовые выступления граждан страны, с большими нарушениями. По факту, для этой части населения республики Александр Лукашенко уже никакой не президент Беларуси, что они и демонстрируют наглядно своим поведением.

Удивительно, как народ, терпевший единоличного правителя с начала 90-х, теперь сумел выступить с очень высокой степенью самоорганизации. Ведь четких лидеров у масс нет, по факту люди договариваются о поведении на демонстрациях через различные площадки в интернете. И, что самое интересное, стараются следовать им. Это немаловажный признак. Сознательность, ставшая частью менталитета. Ведь на улицы и площади выходят далеко не только члены определенных оппозиционных партий – это значительная часть нации.

О том, как обстоят дела в стране сейчас, рассказал # известный белорусский журналист Анджей Почобут (Гродно):

— Прежде всего, ситуация внутри Беларуси довольно напряженная, уже 30 дней как продолжаются протесты. Естественно, определенная усталость присутствует в обществе – как среди протестующих, так и среди сторонников правительства. Если говорить о балансе настроений, то он приблизительно такой – около двух третей общества против Александра Лукашенко, а где-то одна треть его поддерживает.

После того, как власти применили достаточно жесткие силовые действия, – под словом жесткие я имею в виду первые три дня после выборов – общество в Беларуси было очень сильно возмущено, по причине чего протесты также вылились в жесткое противостояние.

Власть Лукашенко зашаталась, когда остановились крупнейшие предприятия, когда начали протестовать рабочие. То есть, перед Лукашенко встал выбор – либо ОМОН будет размазан тысячами рабочих в шлемах, которые готовы были выйти на улицы, либо дать приказ стрелять в людей боевыми патронами. И Лукашенко отступил на шаг назад.

А после этого началось такое позиционное противостояние, которое длится по сей день. То есть, Лукашенко все-таки опасается использовать жесткие меры, чтобы не повторилась ситуация, которая была ранее, и постепенно прикручивает вот это давление. Оно нарастает. Сначала запретили ходить по центральным площадям, и их заблокировала милиция. Потом стали задерживать участников протестов – а ранее был период, когда никого не задерживали. В воскресенье в первый раз после того были зафиксированы избиения людей дубинками со стороны ОМОН.

Чем это все закончится и когда – это достаточно сложный вопрос, я думаю, никто на него не знает сегодня ответа. Я думаю, что ситуация достаточно динамичная. Одно надо четко понимать – миф об Александре Лукашенко, как о народном президенте, полностью развеян. То есть, в Беларуси все понимают, что Лукашенко сейчас является президентом только благодаря тому, что его поддерживают силовые структуры.

Важную роль в этом противостоянии сыграла, конечно, Россия. То есть, там был момент, когда сотрудники государственного телевидения объявили забастовку, прекратилась трансляция. То есть, они должны были пустить в эфир какие-то там архивные материалы, передачи, фильмы для того, чтобы забить время трансляции, но отказались от этого, и в этот момент руку поддержки Лукашенко протянул Путин. То есть, фактически 15 августа Лукашенко униженно просил Путина о помощи, и Путин послал ему сотрудников Russia Today. Эти специалисты сходу запустили для Лукашенко телепропаганду, которая вещает по сегодняшний день.

Фактически мы увидели, как были сорваны маски с Лукашенко. Оказалось, что вся та игра, которую он вел годами на западном направлении, была дезинформацией, и целью ее было вытягивание денег. Когда он не захотел разговаривать ни с кем из западных политиков – ни с Меркель, ни с Макроном, а сразу обратился к Путину. Что в принципе объяснимо – на постсоветском пространстве у нас есть своеобразный союз автократов, и Путин готов поддержать авторитарное правление везде, даже во всем мире, потому что он заинтересован, чтобы власть нигде не менялась. Чтобы власть была стабильна, чтобы власть была нерушима, и чтобы это была его власть.

Я думаю, это главная причина того, почему Путин поддерживает сейчас Лукашенко.