Анджей Каспшик выступил с заявлением в связи с пандемией коронавируса

Личный представитель действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту, рассматриваемому Минской группой ОБСЕ, посол Анджей Каспшик выступил с заявлением по поводу пандемии коронавируса, сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

В заявлении говорится: «Распространение инфекции COVID-19 привело к закрытию международных границ по всему региону, ограничениям на поездки для международного и местного персонала, а также ограничениям во избежание личных контактов для снижения риска заражения. С учетом вышеизложенного и после консультаций со сторонами проведение мониторинговых учений будет приостановлено до тех пор, пока эти ограничения не будут сняты. Тем временем я продолжаю поддерживать контакт с соответствующими военными структурами».

| 2020-03-18T22:01:22+00:00 18 марта 2020, 22:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss