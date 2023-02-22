Президент Польши Анджей Дуда принял решение провести в пятницу заседание Совета национальной безопасности республики. Об этом сообщило в среду Бюро национальной безопасности.

Как отмечается в сообщении, в ходе заседания будет обсуждаться ситуация вокруг Украины «в контексте консультаций президентов Польши и США, а также внеочередного саммита «Бухарестской девятки».

«Заседание состоится в 12:00 в Президентском дворце», — указано в сообщении.

В заседаниях Совбеза Польши принимают участие спикеры верхней и нижней палат парламента, премьер-министр, главы МИД, МВД, Минобороны, министр-координатор спецслужб, руководители парламентских фракций, представитель аппарата президента и глава Бюро национальной безопасности.