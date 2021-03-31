Android-смартфоны заподозрили в передаче данных на серверы Google

Смартфоны, работающие на ОС Android, передают в Google гораздо больше данных, чем iPhone на серверы Apple. К такому выводуисследователь Дуглас Лей из исландского Тринити-колледжа.

При включении каждый Android-смартфон отправляет на серверы Google 1 МБ информации, а iPhone – всего лишь 42 КБ. В режиме ожидания за 12 часов, как установил исследователь, устройства с «роботом» на борту отправили пакет данных на мегабайт, тогда как iOS-гаджет передал 52 КБ.