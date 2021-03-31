Android-смартфоны заподозрили в передаче данных на серверы Google

Смартфоны, работающие на ОС Android, передают в Google гораздо больше данных, чем iPhone на серверы Apple. К такому выводу пришел исследователь Дуглас Лей из исландского Тринити-колледжа.
При включении каждый Android-смартфон отправляет на серверы Google 1 МБ информации, а iPhone – всего лишь 42 КБ. В режиме ожидания за 12 часов, как установил исследователь, устройства с «роботом» на борту отправили пакет данных на мегабайт, тогда как iOS-гаджет передал 52 КБ.
Оказалось, что смартфоны отправляют данные даже при банальном просмотре настроек. Особенно «разговорчивыми» являются предустановленные приложения, вроде Chrome, причем телеметрия от них уходит, даже если пользователь не пользуется софтом.