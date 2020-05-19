Андижан: 15 лет самому кровавому деянию Ислама Каримова

Минуло полтора десятка лет с момента изуверского расстрела протестующих в Андижане (Узбекистан) по приказу тогдашнего президента страны. В годовщину этих событий правозащитная организация Civil Rights Defenders (Шведский Хельсинкский комитет) призвала власти Узбекистана к прозрачному и публичному расследованию убийств в этом городе десятков, возможно, сотен, главным образом мирных жителей и мирных демонстрантов правительственными войсками и силами МВД.

Как передает Радио Свобода, в заявлении говорится, что ни один государственный служащий или военный чиновник не привлечен к ответственности за жестокое подавление гражданского протеста в городе Андижан. «Мы настоятельно призываем власти Узбекистана обратить вспять свои показатели безнаказанности!» – пишет на странице в Twitter’e правозащитная организация.

Утром 13 мая 2005 года вооруженные люди, среди которых были недавно бежавшие из тюрьмы, ворвались в Андижан. Они убили нескольких представителей власти, других взяли в заложники. Одновременно в городе проходили начавшиеся еще до 13 мая мирные акции протеста местного населения, в которых участвовали сотни людей. Порядок был нарушен, на городских улицах смешались мирные протестующие, члены вооруженной группы и просто любопытствующие.

В конце дня узбекские военные, многие из которых были служащими МВД, вошли в Андижан со всех сторон города и начали стрелять в толпу. По официальной версии, были убиты 187 человек, в основном военные и мятежники. Ответственность за гибель мирных граждан, которых, по подсчетам генеральной прокуратуры, было около 60 человек, возложили на повстанцев. Многие очевидцы говорят, что вечером 13 мая были убиты сотни, а возможно, и тысячи человек.

Андижан стал символом репрессий времен правления бывшего президента Ислама Каримова, железной рукой руководившего авторитарным режимом в стране. Каримов пришел к власти в Узбекистане в 1989 году и оставался у руля вплоть до кончины в 2016 году.

Ташкент до сих пор отказывает международному сообществу в независимом расследовании Андижанских событий. Но их непосредственным очевидцем был известный ташкентский журналист, редактор независимого интернет-издания AsiaTerra Алексей Волосевич, с которым # побеседовало на эту тему.

«Да, это было самое кровавое деяние Каримова. В совокупности погибли, по моим прикидкам, от 200 до 300 человек, включая и около 30 военных и милиционеров, — рассказывает журналист. — Но есть данные, попытка анализа, сделанная самими акромистами, у них получается до 500 человек».

Кстати, что касается происхождения термина «акромисты» — по сведениям правозащитного журнала «7х7», примерно в 2003 году в Андижане предприниматель Акром Юлдошев создал движение предпринимателей, которые занимались взаимопомощью, помогали беднякам. Это движение сочетало идеи социализма, ислама и социального либерализма. Однако деятельность данной группы стала восприниматься президентом Узбекистана Исламом Каримовым как угроза его власти. 23 предпринимателя из числа участников этого движения были арестованы «за уклонение от уплаты налогов». После того как они оплатили вмененные им недоимки по налогам, мера пресечения им изменена не была. Когда решался вопрос об оглашении приговора этим лицам, судья на вопрос, когда и где он будет оглашен, ответил, что сделает это, когда и где захочет. Это и стало последней каплей.

«Отношение властей Узбекистана к тем событиям стало меняться, но медленно, потому что виновные в преступном превышении силы до сих пор во власти, – продолжил А.Волосевич. — Это, прежде всего, бывший шеф спецслужб Рустам Иноятов, ныне госсоветник президента, и бывший глава МВД Закир Алматов. Если копнуть, то выплывут и другие фигуры. Недавно власть устами замгенпрокурора Светланы Артыковой сделала признание, что, мол, да, были убиты мирные граждане, это произошло по причине плохой координации между воинскими подразделениями, плохой связью, неправильно понятыми командами и т.д. И, дескать, некоторые из военных, превысивших свои полномочия, оказывается, получили сроки и уже отсидели их, выйдя на волю. Кто они, Артыкова назвать отказалась.

Частично она права, действительно, часть убитых можно списать на неправильно отданные команды, отсутствие внятной информации — то есть, военным могли сообщить, что по проспекту движется толпа террористов и они начали их обстреливать. Но достоверно известно, что они обстреливали толпу в целом — прекрасно видя, что большинство людей не вооружены, что, в основном, это собравшиеся горожане, обычные зеваки, а также расстреливали кажущиеся им подозрительными автомобили. Без всякой проверки. Так, например, расстреляли машину «Скорой помощи» вместе с врачами, а потом свалили это на «террористов»-акромистов. То есть, подавляя мятеж акромистов, военные, из чувства собственной безнаказанности, совершили массу преступлений, и их не оправдать «плохой связью» и «плохой координацией».

Подытоживая, могу сказать, что произошедшее в Андижане, это цепь многоэпизодных событий, коротко укладывающихся в определение — спровоцированный властями мятеж исламистов, во время подавления которого погибло много обычных мирных граждан».