ANAMA определил тип ракеты, выпущенной армянами по Кюрдамиру

Специальные мобильные оперативные группы ANAMA продолжили операции в Кюрдамире и обнаружили остатки взрывчатых ракет, которые еще раз доказали, что выпущенная армянами в направлении Кюрдамира баллистическая ракета относится к типу 8K14 (Эльбрус/Scud).

Как сообщает Report, информацию об этом распространило в Twitter Национальное агентство по очистке территорий Азербайджанской Республики от мин (ANAMA).

Напомним, что утром 22 октября с территории Армении был произведен пуск баллистических ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса по территории Азербайджана.