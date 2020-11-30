ANAMA о разминировании Кельбаджарского района

В настоящее время в Кельбаджарском районе не ведутся работы по разминированию.

Об этом на брифинге 30 ноября заявил начальник оперативного штаба Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Идрис Исмаилов.

По его словам, ANAMA ведет работы в соответствии с планом мероприятий.

И.Исмаилов отметил, что 80% освобожденных от оккупации территорий считаются рискованными с точки зрения наличия взрывоопасных предметов.

Он добавил, что начато разминирование дороги в Шушу, а также территорий, где построят ЛЭП и проложат водопроводные линии.