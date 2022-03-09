Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельный отчет об операциях, проводимых на освобожденных территориях.

Как сообщили # в ANAMA, в ходе работ по разминированию, проведенных со 1 по 5 марта на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 25 противопехотных, 39 противотанковых мин и 36 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате, от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 129,8 гектаров территории.