Американский эсминец Porter направляется в Черное море

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Средиземного моря в Черное. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице в Twitter 6-го флота ВМС США.

«USS Porter (DDG78) начал переход в северном направлении из Средиземного моря в Черное море. Он будет работать с партнерами в Черноморском регионе над обеспечением безопасности на море», — отмечается в заявлении.

Американские военные корабли периодически заходят в Черное море. В ноябре 2019 года этот же эсминец вошел в южную часть акватории Черного моря и был взят на сопровождение силами Черноморского флота. Его сопровождали фрегат ВМФ РФ «Адмирал Эссен» и малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».(ТАСС)

| 2020-04-13T17:01:36+00:00 13 апреля 2020, 18:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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