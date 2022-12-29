Американский токсиколог Дэвид Смит, который участвовал в обследовании Михаила Саакашвили, в четверг на заседании Тбилисского городского суда заявил, что первое отравление экс-президента Грузии тяжелыми металлами произошло в марте этого года. Трансляцию заседания в прямом эфире ведут местные телеканалы.

«На мой взгляд, первая интоксикация тяжелыми металлами, которые позже, по мере распространения по организму, повредили ряд органов, произошла в марте», — сказал он, выступая по видеосвязи.

Симптомы отравления, продолжил эксперт, у Саакашвили были выявлены, когда его доставили на лечение в частную клинику «Вивамед» в мае. Таким образом, он был отравлен в тюрьме, сделал вывод Смит.

Тбилисский городской суд в четверг рассматривает ходатайство адвокатов Саакашвили о его освобождении по состоянию здоровья.

Ранее эксперты неправительственной организации «Эмпатия» обнаружили в организме Саакашвили тяжелые металлы, в том числе следы ртути. По их данным, у политика выявлено десять диагнозов, которые несовместимы с тюремным заключением. В Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии сообщали, что взятые у Саакашвили анализы показали отсутствие отравляющих веществ. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует. (ТАСС)