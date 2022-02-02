Специалисты выяснили, что локдауны пагубно отразились на социально-экономической ситуации в США и европейских странах. В частности, вырос уровень безработицы, число случаев домашнего насилия, а также передозировки наркотиками. Кроме того, снизилось качество образовательного процесса. Подытоживая, эксперты сделали вывод, что политика изоляции не играет существенной роли и ее не нужно применять во время пандемии