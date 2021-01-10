Американские кинокритики выбрали лучший фильм 2020 года

Лента подтвердила свой триумф и в других номинациях. Чжао признана победителем в номинации «Лучший режиссер». А обладательница двух «Оскаров» Фрэнсис Макдорманд отмечена в номинации «Лучшая актриса».

Макдорманд исполнила роль безработной Ферн, которая вынуждена кочевать по стране в фургоне в поисках денег и крыши над головой.

В основу сценария Хлои Чжао легла книга Джессики Брудер «Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке».

В сентябре прошлого года «Земля кочевников» получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Мировая премьера ленты намечена на февраль, а в России картину можно будет посмотреть с 25 марта.

Кроме того, награды за лучшую актерскую игру получили Делрой Линдо («Пятеро одной крови»), Мария Бакалова («Борат-2») и Пол Рэйси («Звук металла»). Приз за лучший сценарий получила Элиза Хиттман за драму «Никогда, редко, иногда, всегда».