Американские истребители-бомбардировщики смогут применять атомные бомбы

Американский истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle прошел испытания на возможность применения атомной бомбы B61-12. Об этом в понедельник сообщили Сандийские национальные лаборатории (SNL), проводившие данные тесты.

В SNL проинформировали, что в ходе недавно проведенного опытного авиаудара самолет F-15E сбросил учебный макет атомной бомбы без каких-либо ядерных компонентов с высоты порядка 7 600 м на полигон Тонопа (штат Невада), принадлежащий лабораториям. «Этот тест стал последним в серии испытаний, предназначенных для показа совместимости восстановленных бомб B61-12 c боевым самолетом F-15E Strike Eagle», — сообщили лаборатории.

«Сандийские национальные лаборатории и Военно-воздушные силы (ВВС) США провели полномасштабную демонстрацию [функционирования] комплекса в ходе реалистичного испытания. В процессе мероприятия были показаны работа экипажа, функционирование подвесных устройств, условия сброса [макета бомбы] и функционирование оружия», — процитировали в SNL слова менеджера программы по разработке бомбы B61-12 Стивена Сэмюэлса. (ТАСС)