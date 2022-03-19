Алжир принял решение немедленно отозвать для консультаций своего посла в Мадриде после заявлений правительства Испании, означающих резкое изменение ее позиции по вопросу о Западной Сахаре.

Как передает ТАСС, об этом говорится в обнародованном в субботу коммюнике алжирского МИД.

«Будучи весьма удивлены заявлениями высших испанских властей по теме Западной Сахары, алжирские власти, изумленные столь резким изменением позиции бывшей управляющей державы Западной Сахары, решили немедленно отозвать своего посла в Мадриде для консультаций», — цитирует заявление информационное агентство Algerie Press Service.

Напомним, что в пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо королю Марокко Мухаммеду VI, в котором отметил, что официальный Мадрид «признает важность проблемы Сахары для Марокко». Глава правительства подчеркнул, что «Испания считает марокканскую инициативу об автономии (сахарских регионов – ред.), представленную в 2007 году, наиболее серьезной, реалистичной и надежной основой для разрешения этого спорного вопроса».

Санчес также указал на «серьезные и заслуживающие доверия усилия Марокко в рамках ООН по поиску взаимоприемлемого решения» сахарского вопроса. Премьер-министр также подчеркнул, что Испания и Марокко «неразрывно связаны историей, географией, интересами и общей дружбой». «Убежден, что процветание Марокко связано с процветанием Испании, и наоборот», — добавил он.

Отметим, что ранее власти Испании не высказывали явную поддержку марокканской инициативе об автономии сахарских регионов.