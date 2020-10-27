Альтернативная энергетика в долгосрочной перспективе вытеснит нефть – Ф. Юсифов

Среднесрочные цены на нефть будут зависеть от перспектив пандемии коронавируса, сказал в беседе с корреспондентом # председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов.

По словам ученого, в ближайшие годы котировки «черного золота» будут в районе 40 – 50 долларов за баррель, однако будущее нефти не несет ничего хорошего из-за развития индустрии зеленой энергетики. По этой причине долгосрочные прогнозы, говорит он, бессмысленны:

«На сегодняшний день спрос на жидкие углеводороды диктуются интересом и предложением на мировых сырьевых рынках. При этом потребность ведущих потребителей нефти в энергосырье во многом обусловлена возрождением экономической активности, серьезно упавшей из-за карантинных ограничений. В то же время процесс восстановления спроса на нефть замедлился ввиду возобновления карантина, что в целом играет роль сдерживающего фактора в сегменте стоимости и спроса». По свидетельству экономиста, весной спрос на нефть упал с максимальных уровней на 20 – 25 млн б/с. от исходной позиции в 100 млн б/с.

Отсюда следует, что даже в случае сопряженного со второй волной пандемии падения потребности, удар по рынку не повторит прежних масштабов катастрофы. И все же в США и странах Европы два дня подряд фиксируется рекордное число новых случаев заражения коронавирусом. Италия объявила о частичном локдауне, а Испания ввела общенациональный комендантский час. Ухудшение перспектив мирового спроса на нефть сдерживает покупателей. Но на этом фоне оптимистичным прогнозам способствуют ожидания сравнительно более мягких карантинных ограничений, несмотря на внушительную динамику роста инфицирования. К тому же сейчас нефтяной рынок лучше готов к неприятностям и сможет пережить стагнацию или даже очередной спад потребления энергоресурсов.

Между тем под занавес прошлой недели нефть резко подешевела на новостях о ее добыче и экспорте из этой страны. Так, ливийская национальная нефтяная компания (NOC) в пятницу вечером сообщила, что снимает форс-мажор с двух экспортных портов и продолжает наращивать добычу. По ее заявлению, в течение двух недель добыча вырастет до 0,8 млн б/с, а в течение четырех недель — до 1 млн б/с. Касаясь перспектив ливийской нефти в контексте снижения котировок «черного золота», Юсифов считает, что ожидать серьезного влияния этого фактора пока еще рано. «Иран под санкциями, а экспорт и добыча нефти в Ливии пока еще не наладились. По этой причине комментировать эти факторы для рынка нефти на данный момент преждевременно», — говорит экономист.

При этом долгосрочные перспективы нефти не внушают особых надежд для нефтедобывающих стран, заметил экономист по поводу недавнего прогноза Международного энергетического агентства (МЭА), ожидающего, что в ближайшие 20 лет котировки не упадут ниже 50 долларов за баррель. В МЭА уверены, что стоимость нефти в ближайшие 20 лет останется выше 50 долларов за баррель, а в базовом сценарии может даже вырасти до 71 доллара США за баррель уже к 2025 году, до 76 долларов к 2030 году и до 85 долларов к 2040 году.

«Такие прогнозы уму непостижимы, — сказал аналитик. – Мы не можем сказать по существу, как сложится судьба энергосырья в такой долгосрочной перспективе. Но можно прогнозировать, что развитие зеленой энергетики серьезно понизит шансы нефтяного экспорта и спрос на нефть. На сегодняшний день только в Германии 51% энергетической потребности удовлетворяется за счет альтернативных источников энергии, тогда как еще 10 лет назад упомянутый показатель был на уровне 21%. В долгосрочной перспективе я не вижу роста потребности в нефти на мировом рынке», — резюмировал собеседник.