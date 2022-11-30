Певица Алла Пугачева подала заявление на ликвидацию своей компании ООО «АБП». Об этом сообщает «Октагон» со ссылкой на юридические документы.

Согласно информации издания, соответствующее заявление звезда подала 23 ноября. Фирма специализировалась на шоу-бизнесе — «АБП» организовывала концерты Примадонны и вела деятельность «Радио Алла».

Теперь у Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в России остался только статус ИП. В сентябре Федеральная налоговая служба ликвидировала рекламное агентство юмориста «МГ Лаб».

(Газета.ру)