«В выступлении премьер-министра Армении прозвучали обвинения. Как вы заметили, в моем выступлении никаких обвинений не было. Но я не могу оставить это без ответа. Я понимаю, что мы уводим дискуссию в несколько другую сторону».

Как сообщает АПА, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 25 мая на заседании Высшего Евразийского Экономического совета в расширенном составе в Москве, отвечая на обвинения премьер-министра Армении.

«Но думаю, что многим это интересно. Азербайджан никакой коридор не заблокировал. Что касается дороги Ханкенди-Лачин, то она открыта. На границе между Азербайджаном и Арменией, которую вы признаете, установлен погранично-пропускной пункт в соответствии со всеми международными нормами. Этот погранично-пропускной пункт находится в 20 метрах от поста российского миротворческого контингента», — отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства обратил внимание на то, что на сегодняшний день жители Азербайджана армянской национальности, проживающие в Карабахе свободно перемещаются через этот погранично-пропускной пункт в сторону Армении, никаких препятствий этому нет. В том числе и пациенты, которых перевозят по линии МККК, по ней беспрепятственно проезжают и машины скорой помощи, выезжающие из города Ханкенди.

«Думаю, что не нужно использовать эту трибуну для необоснованных обвинений. Что же касается Зангезурского коридора, о котором я говорил, если вы внимательно слушали мое выступление, то в нем сказано, что Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора. Это наше право – инициировать всё, что угодно, то, что мы считаем, правильным, легитимным, разумным и то, что, кстати, поддерживается и Российской Федерацией, и другими вовлеченными в процесс урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией сторонами», — отметил Президент Азербайджана.