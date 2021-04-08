Алиев и Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг Карабаха

Президент России Владимир Путин провел в четверг телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, во время которого лидеры обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, ее дальнейшей стабилизации в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, «в частности, предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций». «При этом учитывались итоги состоявшихся 7 апреля в Москве российско-армянских переговоров на высшем уровне», — подчеркнули в Кремле.

В пресс-службе добавили, что президенты России и Азербайджана условились «об активизации контактов в различных форматах».

7 апреля Путин в Кремле провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, во время которых речь также шла о Нагорном Карабахе. (ТАСС)