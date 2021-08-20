Сегодня продолжился процесс по уголовному делу бывшего исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации (ФГПРСМИ) Вугара Сафарли, занимавших соответствующие должности Буньямина Исмаилова, Адалята Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Тамкина Халилова, Тельмана Тахирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой, Шахина Ибрагимова и Намика Гаджиева.

Как сообщает АПА, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева адвокат одного из обвиняемых Джаваншир Сулейманов представил ходатайство, потребовав вызвать в суд и допросить в качестве свидетелей бывшего помощника по общественно-политическим вопросам президента Азербайджанской Республики Али Гасанова, его сына Шамхала Гасанова и золовку Гюлер Велиеву.

Суд зарегистрировал ходатайство, но оставил его без рассмотрения. Затем прокурор зачитал обвинительный акт.

Согласно обвинению, войдя в преступный сговор с главным бухгалтером ФГПРСМИ Тахминой Ягубовой и другими лицами, В.Сафарли использовал средства фонда в личных целях, совершил и другие финансовые преступления.

Обвиняемые не признали себя виновными по предъявленным им обвинениям.

Процесс продолжится 3 сентября.