Премьер-министр Али Асадов встретился с председателем Федерального национального советаОбъединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сакром Гобашем.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

На встрече было отмечено, что благодаря совместным усилиям Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента ОАЭ шейха Мухаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна отношения между двумя странами демонстрируют высокий темп развития.

Было подчёркнуто, что подписание в сентябре этого года «Совместной декларации о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Азербайджанской Республикой и ОАЭ» ознаменовало новый этап в развитии отношений двух стран.

Стороны отметили важность продолжения эффективного сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций.

Отдельное внимание было уделено межпарламентским связям. Было подчеркнуто, что взаимные визиты на парламентском уровне и деятельность групп дружбы при законодательных органах обеих стран играют значимую роль в укреплении всестороннего сотрудничества.

На встрече также были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в таких сферах, как торгово-экономические отношения, инвестиции, возобновляемая энергетика, нефтегазовая промышленность, информационные технологии, искусственный интеллект и др.