Алексиевич призвала ООН направить в Минск наблюдательную миссию

Лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич призвала Генеральную Ассамблею ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию. Об этом говорится в совместном обращении писательницы, председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрея Бастунца и генерального секретаря организации «Репортеры без границ» Кристофа Делуара, обнародованном в пятницу, 11 сентября.

Как следует из заявления, миссия призвана засвидетельствовать «злоупотребления в отношении журналистов», творящихся в Беларуси.

Кроме того, авторы обращения призвали Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) включить свободу печати в качестве приоритета в предложение о посредничестве в урегулировании кризиса. Алексиевич, Бастунец и Делуар также обратились к Содружеству Независимых Государств с просьбой обусловить председательство Беларуси в этой организации в 2021 году прекращением насилия в отношении СМИ.

«Мы призываем все благожелательно настроенные к Беларуси и ее народу государства принимать в упрощенном порядке преследуемых журналистов из этой страны, которые в настоящее время не могут работать у себя на родине», — резюмировали авторы обращения.

Светлана Алексиевич — единственный остающийся на свободе и в Беларуси член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, хотя по состоянию здоровья пока не ходила на его заседания. Дипломаты из представительства ЕС в Беларуси и миссий стран Евросоюза в этой стране 9 и 10 сентября дежурили у нее дома, после того, как в ее квартиру звонили неизвестные. (DW)